Ｊ２札幌を運営するコンサドーレは６日、タイのＢＧグループとのオフィシャルパートナーを締結したと発表した。ＢＧグループはパッケージングや再生可能エネルギー、建設資材などを主とする同国を代表する企業体になる。保有するサッカー同国１部のＢＧパトゥム・ユナイテッドには、札幌などでプレーしたタイ代表ＭＦチャナティップや、現在、札幌に期限付き移籍中のＦＷティラパットらが所属している。同日にプレドで行われる