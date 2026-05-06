Ｊ２札幌を運営するコンサドーレは６日、タイのＢＧグループとのオフィシャルパートナーを締結したと発表した。ＢＧグループはパッケージングや再生可能エネルギー、建設資材などを主とする同国を代表する企業体になる。保有するサッカー同国１部のＢＧパトゥム・ユナイテッドには、札幌などでプレーしたタイ代表ＭＦチャナティップや、現在、札幌に期限付き移籍中のＦＷティラパットらが所属している。

同日にプレドで行われる札幌対長野戦の前に記者会見を開き、ＢＧグループからはプローンピス・ティエンサワンＣＥＯとパティット・スパポンエグゼクティブディレクター兼ディレクターオブグローバルアフェアーズ、コンサドーレからは石水創代表取締役社長とパートナー事業部の菅野隆史部長が出席。締結への経緯などを説明した。

「両者に共通するビジョンがある」と締結を決めたティエサワンＣＥＯは「両国のフットボールをつなぐ大きな機会と捉えている。タイと日本の友好関係を更に深めるものと確信している」と話した。石水社長は今後について「若手選手の育成を含めたクラブの選手間連携や、ウィンターブレイク期間中のキャンプのほか、ビジネス面での連携もしていければ」と展望を示した。