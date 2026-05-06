【新華社合肥5月6日】中国安徽省亳州（はくしゅう）市は後漢末の時代、「三国志」の英雄・曹操の生まれ故郷であり、「神医」と呼ばれた華佗（か・だ）のふるさとでもあった。現在は「全国薬膳の都」の称号を持つ。「曹操が美食家、養生家であったことはあまり知られていない」。安徽省の無形文化遺産「薬膳製作技芸」の第5代伝承者、懐凱（かい・がい）さんは、曹操が編さんした「四時食制」は食事を通じた養生を季節ごとにま