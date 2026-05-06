【ソウル共同】韓国の総合株価指数（KOSPI）は休日明け6日、急騰して始まり、取引開始直後に節目の7000を突破して取引時間中の史上最高値を更新した。午前9時3分現在、前営業日の4日に比べ374.55ポイント高の7311.54だった。半導体大手SKハイニックスやサムスン電子など半導体関連株が買われ、指数を押し上げた。聯合ニュースによると、4日に比べ156.02ポイント（2.25％）高の7093.01を付けた後、上げ幅を拡大した。