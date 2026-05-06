◇NBA西PO準決勝・第1戦レイカーズ−サンダー（2026年5月5日ペイコム・センター）レイカーズの八村塁（28）が5日（日本時間6日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第1戦の敵地サンダー戦に先発出場。前半から得意のミドルショットを決めるなど6得点をマーク。チームは前半53ー61と8点リードを許して折り返した。レイカーズはPO1回戦でロケッツと対戦。シリーズ通算4勝2敗で3季ぶりのPO1回戦突破を決めた。その中で八村も6戦