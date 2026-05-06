◇NBA西PO準決勝・第1戦 レイカーズ−サンダー（2026年5月5日 ペイコム・センター）

レイカーズの八村塁（28）が5日（日本時間6日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第1戦の敵地サンダー戦に先発出場。前半から得意のミドルショットを決めるなど6得点をマーク。チームは前半53ー61と8点リードを許して折り返した。

レイカーズはPO1回戦でロケッツと対戦。シリーズ通算4勝2敗で3季ぶりのPO1回戦突破を決めた。その中で八村も6戦全て2桁得点。第6戦ではPOキャリア最多タイとなる5本の3Pシュートを決めるなど21得点の大活躍で貢献した。

PO準決勝では昨季王者のサンダーと激突。八村はスタメンに名を連ねた。第1Q残り5分40秒に左サイドからドライブイン。ゴール下で力強くレイアップシュートを決めて初得点を挙げた。残り2分52秒には速攻の3Pシュートをブロックして守備でも貢献した。残り1分58秒には左サイドでジャンプショットを沈めると、残り48秒には左コーナーからカッティング。マーカス・スマートのパスを受けてレイアップシュートを決めて連続得点を挙げた。残り38秒でベンチに下がった。

第2Qは残り8分1秒からコートに立ったが無得点に終わった。

八村は前半チーム最長18分45秒出場。6得点1アシスト1ブロック1スティールをマークした。シュートは7本試投で3本成功。FG成功率は42.9％。3Pシュートは2本試投したが全て失敗に終わった。

チームは7―0のランを決めて最高のスタートを切った。その後に逆転を許しながらも何とか食らいついて8点ビハインドで前半を折り返した。