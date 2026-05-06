国内女子ゴルフツアーのメジャー第1戦ワールド・サロンパス・カップは7日から4日間、茨城GC西Cで開催される。6日はプロアマ戦が行われたが、メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が腰痛のため前半9ホール終了時点で棄権した。佐久間は「日曜日から腰が痛くて月曜日は練習ラウンドしないで、昨日は少しラウンドしたが、痛みはちょっとあった。今日も痛みが残っていたので無理しない程度にやめようとトレーナーさ