家庭用医療機器メーカー、可孚医療科技（コーフォー・メディカル・テクノロジー：１１８７／ＨＫ）が６日、香港メインボード上場に新規上場する。同社は現在、深セン証券取引所の創業板に上場しており（銘柄コード：３０１０８７／ＳＺ）、今回香港に重複上場する形となる。前日のグレーマーケット（上場前の相対取引）では、公募価格比１．７５％高の４０．０２香港ドルで取引を終えた。高値は４５．２０香港ドル、安値は３９