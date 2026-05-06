家庭用医療機器メーカー、可孚医療科技（コーフォー・メディカル・テクノロジー：１１８７／ＨＫ）が６日、香港メインボード上場に新規上場する。同社は現在、深セン証券取引所の創業板に上場しており（銘柄コード：３０１０８７／ＳＺ）、今回香港に重複上場する形となる。

前日のグレーマーケット（上場前の相対取引）では、公募価格比１．７５％高の４０．０２香港ドルで取引を終えた。高値は４５．２０香港ドル、安値は３９．３０香港ドル。

４月３０日に締め切られたＩＰＯ公募では、香港一般投資家の申込倍率が３９９．０８倍に達した。海外割当分（グローバル・オファリング）も規定枠を上回り、３．４倍を記録している。

売買単位は１００株、公募価格は３９．３３香港ドルに設定。２７００万株のＨ株を公開し、手数料などを除く手取り概算で１０億７１０万香港ドル（約２００億円）を調達した。調達資金のうち、３０％をグローバル展開の推進、３０％を人工知能（ＡＩ）、モノのインターネット（ＩｏＴ）応用を含む継続的な製品開発およびイノベーション、２０％を国内販売チャネルおよびディーラーネットワークの拡充、１０．０％をブランド構築およびマーケティング活動、残りを運転資金などに充当する。

同社は２００７年の設立以来、湖南省長沙市を拠点に高品質かつ先進的な家庭用医療機器を提供している。主にリハビリ補助具製品、医療ケア製品、健康モニタリング製品、呼吸サポート製品、中医理療関連製品およびその他製品などの製造・販売を手がける。研究開発、製造、販売を一体化したバリューチェーンを基盤に、臨床検証済みの高品質な製品群を展開し、治療効果を確保しつつ価格の手頃さを維持。症状改善、傷病回復、予防、健康維持など多様な家庭医療ニーズに対応可能な製品を提供する。海外市場の開拓も積極的に推進。世界各地でユーザー基盤を獲得してきた。収益面では中国本土が最大の貢献地域である一方、香港、米国、英国を中心に販売地域は多岐にわたる。２３年、２４年、２５年の海外売上高は、それぞれ売上高全体の１．７％、２．０％、８．８％を占めた。足元の製品ラインアップは２００超の製品カテゴリー、１万点超の製品仕様に及ぶ。

フロスト＆サリバンによれば、２４年国内売上高ベースで、同社は中国の家庭用医療機器企業の中で第２位、市場シェアの２．１％を占める規模だ。家庭用リハビリ補助具、家庭用呼吸サポート機器、家庭用医療ケア消耗品分野では競争が激しく、同社が属する家庭用リハビリ補助具および家庭用医療ケア製品分野には国内で３００社超の市場プレーヤーが存在する。中国の家庭用医療機器の市場規模は２４年に１９８２億人民元に達し、医療機器市場全体の２１．０％を占める。

直近３期の売上高は２３年１２月期が２８億５３６９万人民元、２４年１２月期が２９億８２９３万人民元、２５年１２月期が３３億９７４９万人民元。純損益は３期連続の黒字（２億５４２８万人民元、３億１１７５万人民元、３億７１６０万人民元）だった。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）