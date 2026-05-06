還暦を超えてもパワフルさは健在！プライベートもまるでアメトーク「おーい、こっち！こっちだって！」とばかり、深夜の東京・代官山で、出川哲朗（62）が全力で手を振っていた。視線の先には、盟友・堀内健（56）。４月上旬のある夜、出川はホリケン＆ゴリけん（52）という後輩芸人コンビを従え、食事を楽しんでいた。「出川さんは、お酒は飲めないのですが、ノンアルで大盛り上がりでした。３人の掛け合いが店中に響いていて、