元気全開の出川哲朗62歳 ホリケン&ゴリけんと深夜1時まで5時間の“スマドリ夜会”写真

還暦を超えてもパワフルさは健在！

プライベートもまるでアメトーク

「おーい、こっち！ こっちだって！」とばかり、深夜の東京・代官山で、出川哲朗（62）が全力で手を振っていた。視線の先には、盟友・堀内健（56）。４月上旬のある夜、出川はホリケン＆ゴリけん（52）という後輩芸人コンビを従え、食事を楽しんでいた。

「出川さんは、お酒は飲めないのですが、ノンアルで大盛り上がりでした。３人の掛け合いが店中に響いていて、さながら出張版『アメトーーク！』のようでした」（居合わせた客）

８時過ぎに始まった宴会がお開きになったのは日付を跨(また)いだ深夜１時頃。５時間を超える夜会であった。

しかし、最後に″オチ″を付けるのが人気芸人たるゆえん。愛車のポルシェを停めたコインパーキングの精算機を前に、出川が「ヤバいよ〜ヤバいよ〜〜」と何やら焦っている。どうやら老眼で精算機のコイン挿入口が見えず、おカネを入れられないようだ。ホリケンに至っては、路上に硬貨をぶちまける始末。カメラのないところでもしっかりポンコツぶりを見せつけた二人は、笑い合って帰路に就いた。

「ゴールデン初の冠番組『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』（テレビ東京）が4月で10年目に突入。ＣＭも健在で仕事は順調そのもの。昨年、頸椎症性神経根症や足底腱膜炎を告白しましたが、まだまだ元気。『仕事で手を抜くほうが難しい』と常に全力で、その姿勢がテレビマンの信頼を掴んでいます」（制作会社関係者）

気心知れた仲間とのひとときは、貴重な″充電″時間となったに違いない。

「FRIDAY」2026年5月1・8日合併号より