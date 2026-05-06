平成ノブシコブシの吉村崇が４日付で自身のインスタグラムを更新。異国の地で不安いっぱいになっている様子を公開した。「本日は韓国のバラエティー番組出演の為韓国に来ております集合時間を間違え、集合場所も地下一階となってるのですがどうやっても行けず昨日食べた辛いものでお腹も痛いもういつ泣いてもおかしくない状態です」と投稿。韓国の街中で右も左も分からず泣きそうになっている表情を見せた。この投稿に