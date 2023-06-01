6日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKがともに1位を獲得。自身初の「オリコン週間デジタルランキング」【※1】2冠を達成した。【動画】M!LK「イイじゃん」MVデジタル2冠は、2026年3月23日付の嵐以来2ヶ月ぶり、2026年度3組目の記録【※2】【※3】となった。「週間ストリーミングランキング」では、今年2月に