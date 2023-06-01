Mrs. GREEN APPLEの「僕のこと」が、5月6日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身通算8作目【※】の累積再生数6億回突破作品となった。【写真】「ゼンジン」昨年夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット週間再生数290.7万回（2,907,445回）を記録。累積再生数は6億113.0万回（601,130,014回）。【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数6億回突破ほか作品「青と夏」、「ダンスホール」、「ケセラセラ」、