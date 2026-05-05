HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、一度は脱落しながらも奇跡の復活を遂げたRINKAが、セミファイナルで再び涙を呑むこととなった。【映像】スタイル抜群！美人練習生・RINKA（脱落の瞬間も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロ