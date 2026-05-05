女子決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦でプレーする橋本帆乃香＝ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は5日、ロンドンで男女各32チームによる決勝トーナメントの1回戦が行われ、女子の日本はクロアチアに3―0で快勝した。2回戦は6日に実施。3選手によるシングルスで争い、日本は橋本帆乃香（デンソー）張本美和（木下グループ）面手凜（日本生命）の全員がストレート勝ちした。