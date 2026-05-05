5月1日、バーガーキングが日本相撲協会とのコラボ商品『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』を発売した。【写真】米国人も驚いた！相撲協会コラボの横綱級“超大型”チーズバーガー直火焼きの100％ビーフパティ5枚、チェダーチーズ8枚、スモーキーなベーコン4枚を重ねた“横綱級”の超大型チーズバーガーだ。総重量661グラム、総カロリー1856キロカロリー。単品価格は2890円、セット価格は3190円と、ハンバー