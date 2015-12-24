『ファン・ハール』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
サッカーダイジェストWeb
強豪クラブは選手の実力差がひっくり返らないように戦い方をしていると指摘
FOOTBALL ZONE
Sportiva
ドイツメディアは、敵将の試合前の発言が気に食わなかったようだと報じた
THE ANSWER
後任に、ルイ・ファンハール氏を最上位にリストアップしたことが分かった
スポーツ報知
「長期休暇ということになるが、今は監督に戻るつもりはない」とコメント
SOCCER KING
解任を伝えるインスタグラムの記事に、選手が「いいね！」を押している
ゲキサカ
「予定通り3年のプランを完遂できず、非常に残念に思います」とコメント
若手選手の多くはマネジメントのやり方が古すぎると考えているという
相手選手がダイブしたと審判に抗議した際、大げさにコケてみせた
Sports Watch
契約上、順位によりファン・ハール監督への違約金の額が変化するという
ベテラン放出については、「8〜10名の選手が30歳を超えていた」と指摘
Qoly
契約書にサインすることを拒否し、ニューキャッスルの申し出を断ったという
記者は「私が減らす体重よりも勝点を獲得しなくてはならない」と宣戦布告
批判の的のルーニーを庇ったが、記者から自身も批判していたと指摘を受けた
マンUのファン・ハール監督は、試合後に自身の去就について言及
Gazzetta.it.
「ある監督がこれほど早くにプランを明かすのは好きじゃない」と指摘
自身が「解任」という記事を読んだようで、記者たちに怒りを表した監督