不動産投資プラットフォームの開発・運営を行うPropallyは、2026年4月30日、全国の成人男性2,430名を対象に実施した「個人の性格特性が長期的な資産形成にもたらす影響」に関する調査結果を発表した。本調査は2025年4月1日から2026年3月31日の期間、20歳以上の男性2,429名を対象に、Knowns消費者リサーチを用いたインターネット調査にて実施されたもの。個人の性格特性が長期的な資産形成にもたらす影響○成人男性で「資産1000万円