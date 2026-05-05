歌手の中森明菜が、5日放送の経済ニュース番組『WBS(ワールドビジネスサテライト)』(テレ東系 毎週月曜〜木曜22:00〜22:58 毎週金曜23:00〜23:58)に出演する。中森明菜(C)テレビ東京○中森明菜、インタビュー中に胸を詰まらせる場面も5日放送の『WBS』では、番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌う中森明菜の独占インタビューが放送される。歌手活動44周年を迎え、今夏には 20 年ぶりとなる待望のライブツアーを控え