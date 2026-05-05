中森明菜、インタビュー中に胸を詰まらせる場面も…「経済」への関心や「平和」に対する願いを『WBS』で語る
歌手の中森明菜が、5日放送の経済ニュース番組『WBS(ワールドビジネスサテライト)』(テレ東系 毎週月曜〜木曜22:00〜22:58 毎週金曜23:00〜23:58)に出演する。
中森明菜 (C)テレビ東京
○中森明菜、インタビュー中に胸を詰まらせる場面も
5日放送の『WBS』では、番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌う中森明菜の独占インタビューが放送される。
歌手活動44周年を迎え、今夏には 20 年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森。今回の独占インタビューで彼女は「経済」への関心や「平和」に対する願い、さらには本番組のために書き下ろされた「カサブランカ」に込められた想いなどを語る。
混迷を極める社会だからこそ、彼女が今、「カサブランカ」を通して届けたかったメッセージとは――。インタビュー中には胸を詰まらせる場面も。
【編集部MEMO】
『WBS(ワールドビジネスサテライト)』は1988年4月にスタートした、日本で最も長く続く経済ニュース番組。バブル期の絶頂から崩壊、そして現在に至るまで、激動の時代を「経済」という独自の切り口で報じ続けている。
中森明菜 (C)テレビ東京
○中森明菜、インタビュー中に胸を詰まらせる場面も
5日放送の『WBS』では、番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌う中森明菜の独占インタビューが放送される。
混迷を極める社会だからこそ、彼女が今、「カサブランカ」を通して届けたかったメッセージとは――。インタビュー中には胸を詰まらせる場面も。
【編集部MEMO】
『WBS(ワールドビジネスサテライト)』は1988年4月にスタートした、日本で最も長く続く経済ニュース番組。バブル期の絶頂から崩壊、そして現在に至るまで、激動の時代を「経済」という独自の切り口で報じ続けている。