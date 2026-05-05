２日に東京ドームで行われたボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥−中谷潤人戦では、激闘とともに、リングを彩ったラウンドガールのレベルが高いとも話題になっている。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー２３−２４」を受賞した佐々木萌香（２８）も。レースクイーン、グラビアアイドルなどで活躍する１６４ｃｍ。かつて羽田空港でグランドスタッフとして勤務していたことも明かしている