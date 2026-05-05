ジャルパックは、日本を代表する豪華客船「飛鳥」で巡るクルーズツアーを販売している。今回は、「飛鳥III」で巡る小笠原クルーズと、「飛鳥II」で楽しむ北海道クルーズの2コースを紹介する。小笠原諸島を訪れる「飛鳥III横浜港発着夏の小笠原クルーズB」は、2026年7月13日出発の6日間のクルーズツアー。全国各地から参加可能で、申し込みは6月19日12時までとなっている。本ツアーでは、「東洋のガラパゴス」と称される父島に2