今日、5月5日は「こどもの日」。こんなガジェットは如何かな？と紹介したいのが、腕時計の名門メーカーとして知られるTIMEX（タイメックス）が今月発売する子ども向けの腕時計『TIMEX KIDS ANALOG（タイメックス キッズ アナログ）』だ。 （関連：玩具ぽく見えるが「30メートル防水」も備える流石のTIMEX仕様） 本製品は170年以上の歴史を持つ米国の時計ブランド「TIMEX」から展開される子どものファ&#1