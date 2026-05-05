婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）の第2話が、きょう5日に放送される。【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き