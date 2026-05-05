「洗濯が大変」 妻の悩みを解決するランドリー計画毎日の洗濯や身支度をする中で、動線の悪さやスペースの狭さに“使いにくい”と感じたことはありませんか？小さな不便の積み重ねは、大きなストレスに。そんな日常のモヤっとを自ら解決するのがDIYの醍醐味です。今回は、YouTubeチャンネル「ひとりでできるマンDIY」さんによる、ランドリー＆パウダールームのリフォーム。奥さまの「洗濯が大変」という一言から始まった、驚きの