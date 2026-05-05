「洗濯が大変」 妻の悩みを解決するランドリー計画

毎日の洗濯や身支度をする中で、動線の悪さやスペースの狭さに“使いにくい”と感じたことはありませんか？小さな不便の積み重ねは、大きなストレスに。そんな日常のモヤっとを自ら解決するのがDIYの醍醐味です。今回は、YouTubeチャンネル「ひとりでできるマンDIY」さんによる、ランドリー＆パウダールームのリフォーム。奥さまの「洗濯が大変」という一言から始まった、驚きのビフォーアフターを見てみましょう。

【画像5枚】「ぜ〜んぶ1人でやればこの金額なのね…」これが“本当のDIY”です！

まずは洗面台を撤去し、洗濯機と乾燥機を設置するための下準備からスタートします。巾木を黒く塗装し、壁と天井には黒を基調とした壁紙をチョイス。床は、白いモルタル調のクッションフロアにして空間を統一し、シックで落ち着いた雰囲気に仕上げていきます。

続いて、購入した洗濯機を据え付け、乾燥機2台の設置準備へ。消費電力の大きい乾燥機のため、コンセントを増設します。そして、壁掛け位置を決め下段から乾燥機を取り付け、上段の設置は2人がかりで対応。乾燥機を縦に並べたことで作業動線が改善され、使い勝手抜群のランドリーが完成しました。

「これ自作なの！？」 トイレがホテルライクなパウダールームに

後半は、2階のトイレをパウダールームへと生まれ変わらせるリフォームです。ドアや便器を撤去し、配管を変更。給水と排水の位置を床下で調整します。床を切った部分には合板を増し張りして下地を整え、モルタル調のクッションフロアを施工。少しずつ、洗練された空間へと生まれ変わっていく様子は圧巻ですね。

床が仕上がると、次は洗面台の設置へ。電気工事を行い、コンセントは利便性を考え6口仕様にします。コンセントボックス用の壁穴をカットしすぎて後悔する場面もありましたが、余った壁紙で補修し見事にリカバリーできました。

最後は、センサー付き水栓と大型ミラーの設置です。センサー用の配線も同時に施工しながら、水栓を取り付けていきます。続いて幅120cm、高さ75cmの照明付きミラーを2人がかりで慎重に固定。すると一気にホテルライクな雰囲気へと変化し、見違えるほど洗練された仕上がりとなりました。

家族の声をきっかけに始まった今回のDIY。実用性とデザイン性を両立させた空間づくりが印象的です。これからDIYに挑戦してみたい人にとっても、大きなヒントになりそうですね。