テレビにCM、舞台にとますます活躍の場を広げる稲垣吾郎。初夏には草なぎ剛や香取慎吾とトリプル主演を務める待望の新作映画『バナ穴 BANA＿ANA』の公開が決定。多忙を極める彼に、ここだけのウラ話をお届け!心惹かれる場所は─主演舞台『プレゼント・ラフター』が大盛況でしたね。「とても楽しかったです。笑いはもちろん、辛辣なユーモアがあったり、眩暈がするようなカオスな出来事が起きたり。お客さんもそこを楽しんでいた