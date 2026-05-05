松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」の「タコライス」が、5月5日午前10時から期間限定で販売されます。【写真】「タコサルサハンバーグ定食」はもっとボリューミー！70円オフクーポンも？松屋の「タコライス」は、ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が特徴になっています。価格は580円（税込み）。「タコライス」を