ハイブランドの美しいドレスを身にまとい、レッドカーペットに姿を現すセレブたち。そんな姿を間近で見て育ったセレブキッズたちの、学校行事でのドレス選びにも注目が集まっている。【写真】ニコール・キッドマン娘が着用した200万円ドレスアップル・マーティンは卒業式ルックもグウィネス・パルトロウとクリス・マーティンの愛娘アップルは、この度ヴァンダービルト大学を卒業。「ほろ苦い瞬間。こういう思い出を持つこと