セレブキッズ、学校行事のドレス選びに注目 ニコール・キッドマン娘は“桁違い”
ハイブランドの美しいドレスを身にまとい、レッドカーペットに姿を現すセレブたち。そんな姿を間近で見て育ったセレブキッズたちの、学校行事でのドレス選びにも注目が集まっている。
【写真】ニコール・キッドマン娘が着用した200万円ドレス アップル・マーティンは卒業式ルックも
グウィネス・パルトロウとクリス・マーティンの愛娘アップルは、この度ヴァンダービルト大学を卒業。「ほろ苦い瞬間。こういう思い出を持つことができて、すごく幸運」とキャプションを添え、白いワンピース姿でアカデミックガウンと角帽を手にポーズを取る写真を公開した。
Page Sixによると、アップルがこの時着ていたのは、ヴィヴィアン・ウェストウッドの白いコットン製ミディ丈ワンピース。立体的なネックラインとボリュームあるスカートがヴィヴィアン・ウェストウッドらしいデザインだ。お値段は1020ドル（約16万円）だそう。
同学では、門出を祝って式服の下に白いドレスを着るのが伝統だといい、アップルも友人たちとおそろいで白を選択。両親が離婚するまでロンドンで暮らしていたことにちなみ、イギリスのブランドを選んだようだ。グウィネスから「とっても誇らしい!!」とコメントが寄せられたほか、ヘアスタイリストのコーディー・レネガーは、「なんてこと!! 大学に入学したのがつい昨日のようなのに！ おめでとう」と反応。友人やファンからも「最高に素敵」などとコメントが寄せられている。
一方、ニコール・キッドマンとキース・アーバンの娘サンデー・ローズは、高校生活の一大イベントであるプロムに、1着1万3000ドル（約200万円）もするオスカー・デ・ラ・レンタのドレスをチョイス。2022年春コレクションで発表されたアイテムで、ストラップレスのボディにはシルバーのスパンコール刺繍があしらわれ、ボリュームのある白いチュールスカートが広がる。階段に座り、映画の一コマのようにポーズを取る写真をインスタグラムで公開した。
現在17歳のサンデー・ローズは、すでにミュウミュウやディオールのランウェイを歩いたほか、今年3月にはUS版ELLEの表紙を飾り、Middle Plane誌にも登場するなど、ファッションモデルとして活動を始めている。また、現地時間5月4日に開催されるメットガラにも、母ニコールと一緒に参加する予定だ。
引用：「アップル・マーティン」Instagram（＠applemartin）
「サンデー・ローズ」Instagram（＠sundayrose）
【写真】ニコール・キッドマン娘が着用した200万円ドレス アップル・マーティンは卒業式ルックも
グウィネス・パルトロウとクリス・マーティンの愛娘アップルは、この度ヴァンダービルト大学を卒業。「ほろ苦い瞬間。こういう思い出を持つことができて、すごく幸運」とキャプションを添え、白いワンピース姿でアカデミックガウンと角帽を手にポーズを取る写真を公開した。
同学では、門出を祝って式服の下に白いドレスを着るのが伝統だといい、アップルも友人たちとおそろいで白を選択。両親が離婚するまでロンドンで暮らしていたことにちなみ、イギリスのブランドを選んだようだ。グウィネスから「とっても誇らしい!!」とコメントが寄せられたほか、ヘアスタイリストのコーディー・レネガーは、「なんてこと!! 大学に入学したのがつい昨日のようなのに！ おめでとう」と反応。友人やファンからも「最高に素敵」などとコメントが寄せられている。
一方、ニコール・キッドマンとキース・アーバンの娘サンデー・ローズは、高校生活の一大イベントであるプロムに、1着1万3000ドル（約200万円）もするオスカー・デ・ラ・レンタのドレスをチョイス。2022年春コレクションで発表されたアイテムで、ストラップレスのボディにはシルバーのスパンコール刺繍があしらわれ、ボリュームのある白いチュールスカートが広がる。階段に座り、映画の一コマのようにポーズを取る写真をインスタグラムで公開した。
現在17歳のサンデー・ローズは、すでにミュウミュウやディオールのランウェイを歩いたほか、今年3月にはUS版ELLEの表紙を飾り、Middle Plane誌にも登場するなど、ファッションモデルとして活動を始めている。また、現地時間5月4日に開催されるメットガラにも、母ニコールと一緒に参加する予定だ。
引用：「アップル・マーティン」Instagram（＠applemartin）
「サンデー・ローズ」Instagram（＠sundayrose）