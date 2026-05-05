主演・高橋一生が究極の二役に挑む社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本日5月5日（火）、同ドラマの第4話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回放送された第3話では、野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）が、転生前に英人本人が池谷更紗（中村アン）と交わしていた結婚の約束を阻止するべく奔走し、芸術家としての道へと導くことに成功。また、商店街の厳しい生活から脱却