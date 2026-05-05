（松本道弥アナウンサー 5月4日）「ゴールデンウィーク真っ只中のおはらい町。天気も良く多くの人が集まってきています」 【写真を見る】伊勢神宮の“駐車場問題” ゴールデンウィークの日中は混雑緩和のため近くのインター出口を閉鎖 市は1日1000万円以上の赤字で｢パーク＆バスライド｣を続けるが… 伊勢神宮内宮近くの「おはらい町」には4日、参拝がてら買い物やグルメを楽しむ人た