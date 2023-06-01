◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）阪神・伏見が球団史上初の「道産子バッテリー」で敗れた。東海大四（現東海大札幌）の14学年後輩、門別に歯がゆさを隠さない。「どういうピッチャーになりたいのか、というところが今後、大事になってくると思う」。初回に浴びた連打で「（門別の）動揺を感じた」というものの崩壊を止められず、自身も責任を背負い込んだ。「本当に、僕は門別に期待している。勝