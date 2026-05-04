来シーズン、リーグが再編されるBリーグ。鹿児島レブナイズはこの週末、2年連続、そして現行のB2としては最後のプレーオフに臨みました。 先に2勝した方が勝ち上がるB2プレーオフの準々決勝。リーグ1位でプレーオフに進んだ神戸ストークスとアウェーで対戦しました。 今月1日に1敗し、迎えた２日の第2戦。強力な外国人選手に押し込まれます。一方のレブナイズはタフな