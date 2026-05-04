◇ワールドサーフリーグ（WSL）チャンピオンシップツアー（CT）第3戦ゴールドコースト・プロ（2026年5月4日オーストラリア・ゴールドコースト）プロ最高峰ツアーの第3戦は最終日を迎え、男子で24年パリ五輪日本代表のオレアリー・コナー（32）が今季最高となる2位に入った。前日までに今季初の8強入りを決めていたオレアリーは、この日の準々決勝でレオナルド・フィオラバンティ（イタリア）、準決勝でフィリペ・トレド（