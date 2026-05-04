◆ 白球つれづれ2026・第18回パリーグのペナントレースが混沌としている。5月3日時点で、首位のオリックスから最下位の楽天、ロッテまでが4.5ゲーム差。さらに3位の西武から最下位までは、わずかに1ゲーム差に4チームがしのぎを削る大混戦だ。（数字は3日現在、以下同じ）開幕前はソフトバンクと日本ハムが「二強」と目された。だが、いざふたを開けてみると、ソフトバンクは昨年のMVP男、リバン・モイネロ投手がWBCの影響