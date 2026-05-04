北川景子、黒島結菜、山崎七海 映画「未来」に出演する北川景子、黒島結菜、山崎七海、そして瀬々敬久監督がこのほど、横浜市内で行われた「第4回横浜国際映画祭」のレッドカーペットに登場した。黒島はストライプが入ったセットアップ、山崎は白のドレス、北川は赤のワンショルのドレス姿で登場。海沿いに敷かれたレッドカーペットを、夕日に染められ美しい輝きを放ち、歩いた。ステージに立つと黒島は「この映画