名古屋・栄の餃子居酒屋で、誕生日に“年の数だけ無料”という驚きのサービスが人気です。名古屋コーチンのだしや八丁味噌を使ったこだわりの味とともに、インパクト抜群の「バースデー餃子」に迫りました。 ■八丁味噌を使った餃子 「餃子のネオ大衆酒場 ニューカムラ 栄プリンセス大通り店」の看板メニューは、皮から手作りし、店内で一つ一つ手包みしている「勝手に名古屋餃子