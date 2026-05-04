名古屋・栄の餃子居酒屋で、誕生日に“年の数だけ無料”という驚きのサービスが人気です。名古屋コーチンのだしや八丁味噌を使ったこだわりの味とともに、インパクト抜群の「バースデー餃子」に迫りました。

■八丁味噌を使った餃子



「餃子のネオ大衆酒場 ニューカムラ 栄プリンセス大通り店」の看板メニューは、皮から手作りし、店内で一つ一つ手包みしている「勝手に名古屋餃子」（5個495円）。餡には名古屋コーチンのスープと愛知県産の野菜がたっぷり使われています。さらに、自家製のつけダレには岡崎の八丁味噌を使用し、コクのある味わいに仕上げています。

客：

「味噌だれの餃子は初めてです。辛めのたれがビールに合います」

■誕生日を祝うユニークなサービス



この店の名物が、バースデーケーキならぬ「バースデー餃子」。年齢の数だけ餃子を無料で楽しめるサービスです。

来店時に店の公式LINEを登録すると、次回以降の誕生日月にクーポンが配信される仕組み。年齢分の餃子が無料ですが、食べ残しや持ち帰りはできないため、食べられる分だけの注文を。年齢より少ない数での注文も可能です。



担当者：

「デザートプレートはよくあるので、うちはインパクトのある“年の数だけの餃子”にしました。お客さんに喜んでいただいています」

ユニークな「バースデー餃子」のサービスは、名古屋市内の3店舗で実施されています。



2026年4月30日放送