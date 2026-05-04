【モデルプレス＝2026/05/04】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが4日、グループ公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施。出演予定だった「JAPAN JAM 2026」（5月2日〜5日／千葉市蘇我スポーツ公園）が当日に中止となったため、メンバーで話し合ってファンに2曲を届けた。【写真】M!LK佐野「規格外」と話題の自宅の豪華設備◆M!LK、1時間会議で生配信実施決定強風の影響でイベントが当日中止になったことを受け、同グループは緊急