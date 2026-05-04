俳優・石田ゆり子（56）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。トレーニング中の様子を公開し、開脚など驚きの柔軟性に注目が集まっている。【動画】「柔らかすぎ〜!!」“しなやかボディ”で開脚＆ブリッジ姿を披露する石田ゆり子投稿では、股関節や背中のストレッチについて言及し、「呼吸を止めずに，しなやかに伸ばす」「無理して伸ばすと痛めるので程よいところで止めることも必要」とコメント。日々のケアの重要性を