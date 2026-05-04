石田ゆり子 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優・石田ゆり子（56）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。トレーニング中の様子を公開し、開脚など驚きの柔軟性に注目が集まっている。

【動画】「柔らかすぎ〜!!」“しなやかボディ”で開脚＆ブリッジ姿を披露する石田ゆり子

　投稿では、股関節や背中のストレッチについて言及し、「呼吸を止めずに，しなやかに伸ばす」「無理して伸ばすと痛めるので程よいところで止めることも必要」とコメント。日々のケアの重要性を伝えた。

　あわせて公開された動画では、ほぼ180度開脚したストレッチやブリッジといったポーズを披露。無理のない自然な動きながらも、そのしなやかな身体の使い方が印象的な内容となっている。

　この投稿にファンからは「柔らかすぎ〜!!」「羨ましい柔軟性」「ただただ凄い」「美しく健康であられるのは、日々努力をしていらっしゃるから」といった声が寄せられ、年齢を感じさせないコンディションに称賛が集まっている。