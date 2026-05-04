「柔らかすぎ〜!!」石田ゆり子、開脚＆ブリッジ姿を披露 日々の努力が生んだ“しなやかボディ”「ただただ凄い」
俳優・石田ゆり子（56）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。トレーニング中の様子を公開し、開脚など驚きの柔軟性に注目が集まっている。
【動画】「柔らかすぎ〜!!」“しなやかボディ”で開脚＆ブリッジ姿を披露する石田ゆり子
投稿では、股関節や背中のストレッチについて言及し、「呼吸を止めずに，しなやかに伸ばす」「無理して伸ばすと痛めるので程よいところで止めることも必要」とコメント。日々のケアの重要性を伝えた。
あわせて公開された動画では、ほぼ180度開脚したストレッチやブリッジといったポーズを披露。無理のない自然な動きながらも、そのしなやかな身体の使い方が印象的な内容となっている。
この投稿にファンからは「柔らかすぎ〜!!」「羨ましい柔軟性」「ただただ凄い」「美しく健康であられるのは、日々努力をしていらっしゃるから」といった声が寄せられ、年齢を感じさせないコンディションに称賛が集まっている。
【動画】「柔らかすぎ〜!!」“しなやかボディ”で開脚＆ブリッジ姿を披露する石田ゆり子
投稿では、股関節や背中のストレッチについて言及し、「呼吸を止めずに，しなやかに伸ばす」「無理して伸ばすと痛めるので程よいところで止めることも必要」とコメント。日々のケアの重要性を伝えた。
あわせて公開された動画では、ほぼ180度開脚したストレッチやブリッジといったポーズを披露。無理のない自然な動きながらも、そのしなやかな身体の使い方が印象的な内容となっている。
この投稿にファンからは「柔らかすぎ〜!!」「羨ましい柔軟性」「ただただ凄い」「美しく健康であられるのは、日々努力をしていらっしゃるから」といった声が寄せられ、年齢を感じさせないコンディションに称賛が集まっている。