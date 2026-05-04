5月5日（火）の『徹子の部屋』に、草刈正雄が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！アメリカ兵の父と日本人の母とのあいだに生まれた草刈。子どものころはいわれなき差別も受けたという草刈は、父に対して複雑な感情を持っていたという。子どものころに母から「父は朝鮮戦争で戦死した」と言われ信じていたが、とある番組で消息を調べてもらうと、83歳までアメリカで生きていたことが分かった。そして、アメリカに住