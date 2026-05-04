東海テレビの情報番組「スイッチ！」でお天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんが3日、死去した。56歳。所属事務所の公式SNSで発表された。4月17日の番組出演後に倒れ、「意識不明のまま帰らぬ人となりました」と伝えられた。吉田さんは、倒れた4月17日にも自身のインスタグラムを更新。「木曜の東海テレビ『スイッチ！』ご視聴ありがとうございました。皆で野球ポーズ。私はフォーク