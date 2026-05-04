東海テレビの情報番組「スイッチ！」でお天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんが3日、死去した。56歳。所属事務所の公式SNSで発表された。

4月17日の番組出演後に倒れ、「意識不明のまま帰らぬ人となりました」と伝えられた。

吉田さんは、倒れた4月17日にも自身のインスタグラムを更新。「木曜の東海テレビ『スイッチ！』ご視聴ありがとうございました。皆で野球ポーズ。私はフォークボールです」と記すと、木曜レギュラーのキャイ〜ン天野ひろゆき、高橋みなみ、同局の鈴木翔太アナ、篠田愛純アナと並び、笑顔でボールの握りを披露する写真もアップしていた。

訃報の発表後、インスタアカウントには多くの追悼コメントが寄せられている。

所属事務所のプロフィルでは「東海地方で人気のお天気キャスター。昼前の番組にベルトで出演。面白くて説得力のある解説に納得。講演、講座、漫談、お天気実験ショーも大好評」と紹介。気象予報士の資格取得後、36歳でお天気キャスターに就任したとしている。また「お天気漫談」にも取り組み、「R−1ぐらんぷり」で2回戦に6度進出経験がある他、06年「お笑い尼崎大賞」で尼崎信用金庫理事長賞を受賞するなど、異色の経歴が記されている。過去には「日テレNEWS24」

「NNN24ニュース」や「マルちゃんラーメン」CMなどの出演歴もある。