トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属するイングランド代表MFコナー・ギャラガーが、3日のプレミアリーグ第35節アストン・ヴィラ戦を振り返った。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えた。先発出場したギャラガーは、開始12分にペナルティエリアの外から地を這うミドルシュートを突き刺して先制点を記録。1月にアトレティコ・マドリードから加入して以降、スパーズでの公式戦初ゴールを記録した。その後