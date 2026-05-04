Image: dyson 初めて見たときは、どういうこと？と驚かされたdyson（ダイソン）の羽根なし扇風機。代を重ねてどんどん進化していますが、このたび2009年に発売された世界初の羽根なし扇風機が復刻されました。ミニマル、だけどパワフル Image: dyson 従来型の羽根のある扇風機は、羽根が空気を切ることで断