サンリオピューロランドで昨年12月に始まるとすぐに大きな話題を呼び、多くの人を夢中にさせている新作メインパレードの様子をお届けします！サンリオピューロランドを訪れた人を楽しませているのが、圧巻のライブショー。その一つがメインパレード「The Quest of Wonders Parade」だ。ハローキティが「永遠にしあわせになれる秘宝」の神話の本を見つけたところから物語はスタートする。ゴンドラに乗って登場するハローキティはか