サンリオピューロランドで10年ぶりの新作パレードがスタート。「The Quest of Wonders Parade」スペシャルレポ！

サンリオピューロランドで昨年12月に始まるとすぐに大きな話題を呼び、多くの人を夢中にさせている新作メインパレードの様子をお届けします！

サンリオピューロランドを訪れた人を楽しませているのが、圧巻のライブショー。その一つがメインパレード「The Quest of Wonders Parade」だ。ハローキティが「永遠にしあわせになれる秘宝」の神話の本を見つけたところから物語はスタートする。ゴンドラに乗って登場するハローキティはかわいくて、どこか神々しい。

シナモロールやポムポムプリン、クロミをはじめとしたキャラクターたちも登場、それぞれに「しあわせ」を思い描きながら秘宝を探す冒険へと出発する。彼らが乗っているフロートはキラキラと輝き、液晶画面が搭載されている。そこには、曲をイメージしたカラフルな幾何学模様であったり、森の中や嵐など物語の情景が映し出され、没入感がとんでもない。キャラクターとお揃いの「ワンダーリボンライト」を手に持つことで、一体感も抜群！ ハローキティの勇者のような衣装をはじめ、それぞれのキャラクターが身につけている個性の違うコスチュームも素敵。

あっという間にショーの世界に引き込まれ、これからどんな冒険が待ち受けているんだろう…とワクワクする。途中、いろいろなことが起こり、みんなの絆が試される局面も。お互いを支え合い、心を一つにするシーンでは、思わず感動してしまう。今作でも、“みんななかよく”というサンリオが大事にしているイズムがしっかりと伝わってきて、思わず胸が熱くなった。

楽曲やダンスも素晴らしく、ダンサーのTAKAHIROさんが手がけたテーマソングの振り付けをキャラクターやライブエンターテイナーたちと一緒に踊っていると、自然と笑顔になれる。次は、振りを完ぺきに覚えて参加するぞ…！ と心に誓うのであった。

check！

席に座って鑑賞したい方は、「パレードPUROPASS 」で！

パレードをしっかりと堪能したいなら、指定席で鑑賞できる「パレードPUROPASS」の事前購入がおすすめ。ローソンチケットにて販売。販売日や購入方法は、公式サイトからチェックを。パレードPUROPASS（大人・小人共通） 最前列席\ 3,000 S席\ 2,000 A席\ 1,000 立ち見席（一部）\ 1,000 車椅子席（一部）\ 1,000

information

サンリオピューロランド

東京都多摩市落合1-31 TEL.042-339-1111 大人 デイパスポート \3,900〜、アフタヌーンパスポート \2,800〜ほか 詳細はHPで確認を。